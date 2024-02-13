Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 21:04
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Abone Ol google-news

TFF'den yapılan açıklamaya göre hukuk müşavirliği; Yukatel Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Mondihome Kayserispor ve Beşiktaş'ı çeşitli gerekçelerle disipline verdi.

Yukatel Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak hakaret, tehdit, sportmenliğe aykırı hareketi, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle tedbirli olarak disipline sevk edildi. Sancak'ın yanı sıra yönetici Metin Korkmaz da PFDK'ye sevkine karar verilen isimlerden oldu.

Göz Atın
Yok böyle bir maç! Fenerbahçe, 90+4'de hayata tutundu! Başakşehir 0-1 Fenerbahçe

Yok böyle bir maç! Fenerbahçe, 90+4'de hayata tutundu! Başakşehir 0-1 Fenerbahçe
Galatasaray evinde Başakşehir'i rahat geçti! Galatasaray 2-0 Başakşehir

Galatasaray evinde Başakşehir'i rahat geçti! Galatasaray 2-0 Başakşehir

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Sarıalioğlu'nun da tedbirli olarak disipline sevk edildiği açıklandı. Fenerbahçe Kulübü görevlilerinden Mario Branco da talimatlara aykırı hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak kurula gönderildi.


TFF haberleri PFDK haberleri Trendyol Süper Lig haberleri ceza haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Indiana Pacers serbest bırakmıştı: Furkan Korkmaz'a 3 Türk kulüpten kanca!

Indiana Pacers serbest bırakmıştı: Furkan Korkmaz'a 3 Türk kulüpten kanca!
Arka Sokaklar Zeliş’ten yeni pozlar! Yüsra Geyik dergi çekiminde…

Arka Sokaklar Zeliş’ten yeni pozlar! Yüsra Geyik dergi çekiminde…
Kırmızı kart, penaltı... Eski hakemler Fenerbahçe - Alanyaspor maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı!

Kırmızı kart, penaltı... Eski hakemler Fenerbahçe - Alanyaspor maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı!
Erzincan İliç’teki altın madeni kimin?

Erzincan İliç’teki altın madeni kimin?
Binali Yıldırım’ın 'Anagold' savunması gündemde: Altın madenini protesto edenleri suçlamıştı!

Binali Yıldırım’ın 'Anagold' savunması gündemde: Altın madenini protesto edenleri suçlamıştı!
Aynı yastıkta 77 yıl… İlk günkü gibi sevgiyle

Aynı yastıkta 77 yıl… İlk günkü gibi sevgiyle
Endonezya'da korkunç olay: Üzerine yıldırım düşen futbolcu yaşamını yitirdi

Endonezya'da korkunç olay: Üzerine yıldırım düşen futbolcu yaşamını yitirdi
Nesli tehlikede… Hakkari’de su samuru avladığı balığı yerken görüntülendi

Nesli tehlikede… Hakkari’de su samuru avladığı balığı yerken görüntülendi