Süper Lig'den Brezilya'ya transfer oldu!

Pendikspor ayrılan Oscar Romero, Brezilya Serie A ekibi Botafogo'ya transfer oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.03.2024 - 17:46
Süper Lig'den Brezilya'ya transfer oldu!
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Pendikspor'dan ayrılan Oscar Romero'nun yeni takımı belli oldu.

Brezilya Serie A ekibi Botafogo, Paraguaylı 10 numarayı kadrosuna kattığını açıkladı.

Pendikspor, 2023'te Boca Juniors'tan bedelsiz transfer ettiği oyuncu ile Ocak 2024'te yollarını ayırdı.

İstanbul ekibinde 14 maçta forma giyen Oscar, 4 gol kaydetme başarısı gösterdi.


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