Süper Lig'in 6.haftası bugün oynanacak maçlar ile başlıyor

21 Eylül 2021 Salı, 09:48

Süper Lig'de 6.hafta bugün oynanacak 4 maç ile başlayacak.

Haftanın ilk maçlarından Fatih Karagümrük-Antalyaspor arasında oynanacak. Maç saat 17.00'de başlayacak. Fatih Karagümrük ligin 5.haftasında deplasmanda Malatyaspor'u 4-3 yenerken bu maç, haftanın en gollü mücadelesi olmuştu. Antalyaspor ise Beşiktaş karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen maçı 3-2 kaybetmekten kurtulamamıştı.

Bir diğer 17.00 maçında ise Rizespor ile Altay arasında oynanacak. Çaykur Rizespor geçtiğimiz hafta deplasmanda Adana Demirspor'a 3-1 yenilirken Altay ise evinde İzmir derbisinde Göztepe'yi 2-1 yenmişti.

Akşam seansında saat 20.00'de ise Yeni Malatyaspor, Sivasspor'u konuk edecek. 5.hafta maçında Karagümrük'e karşı evinde 3 gol bulsa da 4 golü kalesinde görmesinden dolayı puan alamayan Malatyaspor, 5 haftadır galibiyet göremeyen, sadece 3 beraberliği bulunan Sivasspor ile kozlarını paylaşacak.

Gecenin belki de en dikkat çeken mücadelesinde, lider Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor karşısında yaptığı geri dönüş ile galibiyeti almayı başaran Beşiktaş, ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta evinde Rizespor'u yenerek alan Adana Demirspor'u konuk edecek.

Bugün oynanacak maçların programı şu şekilde:

17.00 | Fatih Karagümrük-Antalyaspor

17.00 | Rizespor-Altay

20.00 | Yeni Malatyaspor-Sivasspor

20.00 | Beşiktaş-Adana Demirspor