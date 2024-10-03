Süper Lig'in devleri UEFA'da kritik 90 dakikaya çıkacak: 3 koldan Avrupa!

Yayınlanma: 03.10.2024 - 12:00

Güncelleme: 03.10.2024 - 12:00

Süper Lig'in 3 büyükleri bugün Avrupa kulvarında sahneye çıkıyor.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde 2. hafta maçlarını oynayacak. İlk maçlarını kazanan sarı-kırmızılılar ile sarı-lacivertlilerin 3’er puanı var. Ajax’a kaybeden Beşiktaş’ın henüz puanı yok.

GALATASARAY LETONYA’DA

Galatasaray, Letonya deplasmanında saat 19.45’te Rigas Skola takımıyla karşılaşacak. TRT 1’den naklen yayımlanacak mücadeleyi Slovak hakem Filip Glova yönetecek. Sarı-kırmızılılarda cezalı Fernando Muslera, sakat Victor Osimhen, henüz hazır olmayan Hakim Ziyech ile adı UEFA listesinde yazmayan yeni transfer Roland Sallai forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA

Fenerbahçe, Hollanda’da Twente ile kozlarını paylaşacak. Saat 22.00’de başlayacak ve TRT Spor’dan canlı ekrana gelecek karşılaşmada İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak. Sarı-lacivertlilerde cezalı Bright Osayi-Samuel, sakat Çağlar Söyüncü ve kaleci İrfan Can Kahveci ile UEFA kadrosuna alınmayan Levent Mercan, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Bartuğ Elmaz, Ryan Kent oynamayacak.

BEŞİKTAŞ EVİNDE

Beşiktaş, saat 22.00’de evinde Eintracht Frankfurt’u ağırlayacak. İskoç hakem John Beaton’ın yöneteceği ve TRT 1’nin naklen vereceği maçta siyah-beyazlı ekipte sakat Al Musrati forma giyemeyecek. Kayseri maçında sakatlanan Gedson Fernandes ise oynayabilecek seviyeye geldi.