Galatasaraylı yıldız Batshuayi'den Fenerbahçe formalı paylaşım!

Galatasaray'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, sosyal medya hesabından Fenerbahçe formalı bir fotoğrafını paylaştı.

Galatasaraylı yıldız Batshuayi'den Fenerbahçe formalı paylaşım!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.10.2024 - 20:46

Önceki sezonun sona ermesiyle Fenerbahçe'den ayrılan ve Galatasaray'ın yolunu tutan Michy Batshuayi'den çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

BATSHUAYI'DEN GÜNDEM OLAN PAYLAŞIM

Michy Batshuayi'nin bir arkadaşının doğum gününü kutladığı paylaşımında üzerinde Fenerbahçe forması olduğu görüldü. Belçikalı futbolcunun bu paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.



Etiketler: #michy batshuayi #galatasaray #fenerbahçe

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