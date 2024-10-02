Viktors Morozs: "Galatasaray çok güçlü!"

Yayınlanma: 02.10.2024 - 18:45

Güncelleme: 02.10.2024 - 18:45

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 3 Ekim Perşembe günü Galatasaray'ı konuk edecek Letonya temsilcisi RFS'nin teknik direktörü Viktors Morozs, sarı-kırmızılı ekibin kendilerine göre çok güçlü olduğunu söyledi. Letonyalı teknik direktör, maçın yapılacağı Daugava Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ OLACAK"

Maçın hem takımları hem de ülkeleri için önemli olduğuna değinen Morozs, "Sahamızda büyük bir turnuvada büyük bir takımla karşılaşmak bizim için çok önemli. Aynı zamanda ülkemiz için de çok önemli bir maç olacak. İyi bir atmosferde bu maça çıkacağız." dedi.

"G.SARAY ÇOK GÜÇLÜ VE İYİ OYUNCULARA SAHİP"

Morozs, Galatasaray maçının diğerlerinden farklı olacağını aktararak, "Rakibimizi iyi tanıyoruz. Hazırlanırken detaylara çalıştık. Galatasaray çok güçlü ve iyi oyunculara sahip. Bu maçı kazanmak için ne yapmamız gerektiğini düşündük. Son 2 günde bunun için yoğun bir şekilde çalıştık." diye konuştu.

Letonya Milli Takımı'nın Türkiye karşısında iyi sonuçlar aldığının hatırlatılması üzerine 44 yaşındaki teknik adam, "Türklere karşı burada oynadık. Daha önce Başakşehir ile burada berabere kaldık. Leton Milli Takımı, Türkiye'ye karşı burada iyi maçlar sergiledi. Ancak şu anda kendi takımımıza bakıyoruz. Bunu başarabiliriz veya başaramayabiliriz ama yarın puan almayı deneyeceğiz. Türkler burada mutlaka puan kaybetmek istemiyordur." ifadelerini kullandı.

"OSIMHEN'İN YERİNİ ALABİLECEK ÇOK OYUNCU VAR"

Mavi-beyazlı takımın teknik direktörü, Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in oynamamasının Galatasaray için eksiklik olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Defansımıza çok büyük iş düşecek. Avrupa kupalarında Galatasaray, çok ciddi bir futbol oynuyor. Çok güçlü bir takım. Osimhen gerçekten harika bir santrfor. O olmadığında yerini alabilecek çok oyuncu var. Icardi de harika bir futbolcu. İki takım arasında büyük bir fark var. İyi bir hazırlık yapıp puan almanın yoluna bakacağız. Elimizden geldiğince en az hatayı yaparak puan almak istiyoruz. Galatasaray, bir önceki rakipten daha ofansif bir takım. Yarın hem bireysel hem de takım olarak elimizden geleni yapacağız."