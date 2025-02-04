Süper Lig'in eski yıldızı Benfica'ya transfer oldu!
Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, 30 yaşındaki Portekizli oyuncu Bruma'yı renklerine bağladı.
Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica, Braga'dan Bruma'yı transfer ettiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada yıldız kanat oyuncusuyla 2028'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray forması giyen Bruma, bu sezon Braga formasıyla çıktığı 29 maçta 11 gol 9 asistlik performans gösterdi.
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