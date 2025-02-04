Süper Lig'in eski yıldızı Benfica'ya transfer oldu!

Yayınlanma: 04.02.2025 - 12:00

Güncelleme: 04.02.2025 - 12:00

Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica, Braga'dan Bruma'yı transfer ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada yıldız kanat oyuncusuyla 2028'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray forması giyen Bruma, bu sezon Braga formasıyla çıktığı 29 maçta 11 gol 9 asistlik performans gösterdi.