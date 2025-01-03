Süper Lig'in ikinci yarısı başlıyor: İşte program!
Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısı bu akşam oynanacak iki maçla başlıyor.
Galatasaray'ın lider olduğu Süper Lig'de ikinci yarının heyecanı bu akşam oynanacak iki maçla başlayacak.
Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanına çıkarken, Galatasaray Göztepe'yi, Fenerbahçe ise Hatayspor'u konuk edecek.
İşte Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasının programı:
Bugün:
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)
20.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Gain Park)
Yarın:
13.30 Adana Demirspor-RAMS Başakşehir (Yeni Adana)
16.00 Onvo Antalyaspor-ikas Eyüpspor (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Galatasaray-Göztepe (RAMS Park)
20.00 Reeder Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
5 Ocak Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Sipay Bodrum FK-Bellona Kayserispor (Grey Beton Bodrum)
19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)
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