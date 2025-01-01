Süper Lig'de 18. hafta hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 18. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 18. hafta hakemleri açıklandı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.01.2025 - 16:56

Süper Lig'de 18. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.

İşte haftanın hakemleri:

Rizespor - Beşiktaş: Ozan Ergün

Alanyaspor - Konyaspor: Zorbay Küçük

Adana Demirspor - Başakşehir: Erkan Özdamar

Antalyaspor - Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu

Galatasaray - Göztepe: Alper Akarsu

Samsunspor - Trabzonspor: Mehmet Türkmen

Kasımpaşa - Gaziantep FK: Cihan Aydın

Bodrum FK - Kayserispor: Yasin Kol

Fenerbahçe - Hatayspor: Oğuzhan Çakır


Etiketler: #hakem #Trendyol Süper Lig #TFF #MHK
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