Süper Lig'de 18. hafta hakemleri açıklandı!
Süper Lig'de 18. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.
Süper Lig'de 18. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.
İşte haftanın hakemleri:
Rizespor - Beşiktaş: Ozan Ergün
Alanyaspor - Konyaspor: Zorbay Küçük
Adana Demirspor - Başakşehir: Erkan Özdamar
Antalyaspor - Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu
Galatasaray - Göztepe: Alper Akarsu
Samsunspor - Trabzonspor: Mehmet Türkmen
Kasımpaşa - Gaziantep FK: Cihan Aydın
Bodrum FK - Kayserispor: Yasin Kol
Fenerbahçe - Hatayspor: Oğuzhan Çakır
Etiketler: #hakem #Trendyol Süper Lig #TFF #MHK
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