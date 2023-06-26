Süper Lig'in yeni ekibinin gözü Dimitris Pelkas'ta
Süper Lig'in yeni takımı Pendikspor'un, geçen sezon Fenerbahçe'den Hull City'ye kiralanan Yunan futbolcu Dimitris Pelkas'ı transfer etmek istediği öne sürüldü.
Spor Toto Süper Lig'de kalıcı olmanın hesaplarını yapan Pendikspor, transfer çalışmalarını da bu doğrultuda yürütüyor.
Radyospor'un haberine göre önceki sezonu Hull City'de kiralık olarak geçiren ve Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek Dimitris Pelkas'ı kadrosuna katmak isteyen kırmızı-beyazlılar, Yunan orta sahayı transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet etti.
Önceki sezon 26 maça çıkan Pelkas, 2 gol, 1 asistle skora katkı sağladı.
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