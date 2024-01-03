Süper Lig'in yeni hakemleri belli oldu!

Merkez Hakem Kurulu (MHK), yeni Süper Lig hakem kadrosunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2024 - 20:01
Süper Lig'in yeni hakemleri belli oldu!
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Merkez Hakem Kurulu, devre arası hakem klasman listesini açıkladı.

Süper Lig hakemlerinden Yaşar Kemal Uğurlu, Erkan Özdamar, Sarper Barış Saka, Yiğit Arslan ve Yasin Kol klasman düşürüldü.

Klasman yükselen Ömer Faruk Turtay, Alper Akarsu, Oğuzhan Çakır, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Türkmen, Emre Kargın ve Muhammet Ali Meteoğlu, Süper Lig'in yeni hakemleri oldu.

İşte Süper Lig'in hakem listesi;


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