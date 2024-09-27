Sürpriz 11 tutmadı

Yayınlanma: 27.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.09.2024 - 04:00

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Hollanda deplasmanında Ajax’a 4-0 mağlup oldu. Mücadeleye Siyah-Beyazlıların Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst’un sürpriz 11’i damga vurdu. Bronckhorst, 8 maçta 8 gol atarak sezona başlayan Immobile’yi yedek bırakıp 17 yaşındaki forvet Mustafa Erhan Hekimoğlu’nu 11’de görevlendirdi. Tecrübeli hoca, bu tercihi için “Oyuncularımızın fiziksel durumunu göz önünde bulunduruyoruz. Son 10 gün zordu. Geniş bir kadromuz var” yorumunu yaptı. 46. dakikada Mustafa’nın yerine Immobile oyuna girdi. Van Bronckhorst, yeni transfer Joao Mario’u da yedek oturtup bu sezon ilk kez Onana’yı 11’de sahaya sürdü. Gedson forvet arkasında, Rafa Silva sol çizgide oynadı. Onana, 64’te kenara geldi.

BU SEZON İLK KEZ YENİLDİ

Beşiktaş, bu sezon oynadığı 9. resmi maçında ilk mağlubiyetini Ajax’tan aldı. Siyah-Beyazlılar ayrıca yine bu sezon ilk kez bir maçı gol atamadan tamamladı. Kartal, bugüne kadar Avrupa kupalarında 7. kez karşılaştığı Ajax önünde yine galip gelemedi.