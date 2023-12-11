Suudi Arabistan tercihi tepki çekmişti: Galatasaray'dan Süper Kupa açıklaması!
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta maçında deplasmanda karşılaşacakları Kopenhag maçı öncesi konuştu. Öztürk, aralık ayında Suudi Arabistan'da Fenerbahçe ile yapacakları Süper Kupa maçı için, "Hassasiyetimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'de oynanmasıydı ancak Suudi Arabistan da olur. Biz de televizyondan seyrederiz, kupayı alır döneriz" ifadelerini kullandı.
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Kopenhag karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.
29 Aralık'ta Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa maçı için konuşan Metin Öztürk, "Süper Kupa ile ilgili fikrimizi belirtmiştik. Hassasiyetimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'de oynanmasıydı ancak Suudi Arabistan da olur. Biz de televizyondan seyrederiz, kupayı alır döneriz. TFF'ye orada oynanması için onay vermedik ama zaten bu bizim onayımızı gerektiren bir durum değil. Burada karar verici olan TFF. Onları bu konu da dahil, çok fazla yıpratmamak lazım. Kararları her zaman bizim istediğimiz kararlar olmayabilir" dedi.
"AVRUPA'DA HAKKIMIZ YENDİ"
Kopenhag maçı için görüşlerini aktaran Öztürk, "Kopenhag'ın bizim için özel bir önemi var. 23 sene önce bir mayıs ayında UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getirdik. Orada başrolde olan kahramanlarımızdan biri de Okan Buruk'tu. Okan Buruk, bugün öğrencileriyle beraber teknik direktör olarak orada. Bizim görev süremiz mayıs ayında bitiyor ama Okan Buruk inşallah bir 10 sene daha takımın başında kalıp hem Avrupa'da hem Türkiye'de Galatasaray'ı arzu ettiğimiz yerlere götürmeye devam edecek. 3 puan dışında bir alternatif düşünmüyoruz. Zaten kadroları kıyasladığımızda da 3 puana yakın olan taraf Galatasaray" sözlerini sarf etti.
Metin Öztürk, ayrıca, "Avrupa'da bugüne kadar oynadığımız maçlarda hakemler yanından çok dertli olduk. Bugün 5 puanla gidiyoruz ama belki 8 belki 9 puanla gidecektik. Hakkımız yendi" diye konuştu.
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