Suudi Arabistan'da Herve Renard dönemi sona erdi

2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'i turnuvada yenen tek ekip olan Suudi Arabistan'da teknik direktör Herve Renard ile yollar ayrıldı.

AA
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 16:04
Suudi Arabistan'da Herve Renard dönemi sona erdi
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Suudi Arabistan Milli Futbol Takımı'nda Fransız teknik direktör Herve Renard istifa etti.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 54 yaşındaki Renard'ın sözleşme fesih talebini yönetime ilettiği ve talebinin kabul edildiği belirtildi.

Suudi Arabistan'ın Bolivya'ya 2-1 yenildiği hazırlık maçının ardından istifa kararını duyuran Renard, "Bu takımla gelebileceğimiz maksimum seviyeye geldik. Dürüst olmam gerekirse, daha ileri bir seviyeye ulaşabileceğimi düşünmüyorum. Burada harika zaman geçirdim, herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Herve Renard

ARJANTİN'İ YENEN TEK EKİP

Renard yönetiminde elemeleri geçerek Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılan Suudi Arabistan, grup maçında turnuvayı kazanan Arjantin'i 2-1 mağlup ederek adından söz ettirmişti. Deneyimli teknik direktörün, Fransa Kadın Milli Takımı'nı çalıştırması bekleniyor.

Zambiya ve Fildişi Sahili'ni çalıştırdığı dönemlerde Afrika Uluslar Kupası'nda iki kez şampiyonluk sevinci yaşayan Renard, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından üç kez yılın teknik direktörü unvanına layık görüldü. Fas, Gana ve Angola'nın milli takımlarını da yöneten Renard, kulüp kariyerinde ise Sochaux, Lille ve USM Alger'i çalıştırmıştı.


Herve Renard Suudi Arabistan 2022 FIFA Dünya Kupası

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