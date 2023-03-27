Jorge Jesus'tan flaş açıklama: Kim Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmak istemez ki
Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, hakkında çıkan Brezilya Milli Takımı iddiaları hakkında flaş açıklamalarda bulundu.
Uzunca bir süredir adı Brezilya Milli Takımı ile anılan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sport TV'ye hakkında çıkan iddialarla ilgili konuştu.
Portekizli teknik direktör, "Dünyada Brezilya'ya teknik direktörlük yapmak istemeyen herhangi bir teknik direktör var mı? Benimle kimse görüşmedi. Sözleşmem mayıs ayında bitiyor. Sonra ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.
"SEZON BİTİNCE KARAR VERECEĞİM"
Jesus, sözlerine, "Sezon bittiğinde harekete geçeceğim. Her zaman böyle yapıyorum. Hemen karar vermiyorum. Türkiye'de kalıp kalmayacağımı göreceksiniz" ifadeleriyle devam etti.
Brezilya Milli Takımı için oldukça açık olduğunu kaydeden Jesus, "Brezilya Milli Takımı'na kim teknik direktörlük yapmak istemez ki? Belki Real Madrid'de ya da Barcelona'da çalışıyor olsam... Bir milli takımın başına geçmek için uygun muyum, çok az ama bir hipotez olabilir. Sadece şampiyonluk kazanabilecek takımları kabul ederim, kulüplerimi bu şekilde seçiyorum. Hiçbir şey kazanamayacağım bir kulüpte teknik direktörlük yapmam" dedi.
Jorge Jesus yönetiminde ligde 24 maça çıkan Fenerbahçe, 54 puan topladı. Sarı-lacivertliler bir maç eksiğiyle ezeli rakibi Galatasaray'ın 6 puan arkasında yer alıyor.
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