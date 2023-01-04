Suudi Arabistan'dan Georgina Rodriguez kararı! Kral izin verdi

04 Ocak 2023 Çarşamba, 18:16

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olan ve ailesiyle birlikte ülkeye yerleşecek olan Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun, Arabistan'daki yeni hayatına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı.

Sporx'te yer alan habere göre, Suudi Arabistan yönetiminin, evli olmayan çiftlerin aynı evde yaşamasına izin vermemesi sebebiyle Cristiano Ronaldo ile kız arkadaşı Georgina Rodriguez'in durumu merak konusu olurken, dünyaca ünlü çiftin bu kuraldan muaf tutulacağı ifade edildi.

"GÖRMEZDEN GELİYORLAR"

Kural hakkında İspanyol basınına konuşan Arap bir avukat, "Krallığın kuralları halen evli olmayan çiftlerin bir arada yaşamasına izin vermiyor ancak artık bu tarz kuralları sadece ortada bir sorun veya suç varsa uyguluyorlar. Eğer böyle bir durum yoksa görmezden gelip insanlara zulmetmemeye başladılar." ifadelerini kullandı.

Al-Nassr'dan yıllık 200 milyon euro civarında bir ücret kazanacak olan Cristiano Ronaldo, futbol tarihinin en pahalı kontratına imza atmıştı.