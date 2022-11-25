Suudi Arabistan'dan Ronaldo için transfer açıklaması
Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdulaziz bin Türki el Faysal, Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan liginde forma giymesini istediğini söyledi.
Manchester United ile sözleşmesini fesheden Cristiano Ronaldo için bir transfer açıklaması geldi.
Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdulaziz bin Türki el Faysal, Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan liginde forma giymesini istediğini dile getirdi.
Faysal, açıklamasında, "Her şey mümkün, Ronaldo'nun Suudi Ligi'nde oynamasını istiyorum. Ronaldo, bu lige, Suudi spor ekosistemine fayda sağlayacak bir isim. Ayrıca gençlere gelecek için ilham verecek bir futbolcu" diye konuştu.
Faysal ayrıca Ronaldo için, "Birçok çocuk için bir model ve Suudi Arabistan'da da birçok hayranı var" dedi.
Portekiz Milli Takımı ile Katar'daki Dünya Kupası'nda mücadele eden Ronaldo, Gana maçında attığı golle 5 Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçmişti.
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