Suudilerin yeni hedefi Pierre-Emerick Aubameyang
Galatasaray'la da adı geçen Pierre-Emerick Aubameyang'ın Suudi kulüpleri Al-Ahli ve Al-Shabab'la temas halinde olduğu belirtildi.
Cristiano Ronaldo'yla zirveye ulaşan Suudi Arabistan kulüplerinin transfer furyasının son ismi Pierre-Emerick Aubameyang oldu.
Chelsea'nın sezon başında kadrosuna kattığı Aubameyeng'ın Al-Ahli ve Al-Shabab kulüpleriyle temas kurduğu ifade edildi. Geçtiğimiz ara transfer döneminde MLS'ten teklif alan ancak Avrupa'da kalmak istediği için teklifi reddeden Gabonlu golcünün astronomik bir sözleşme imzalamanın eşiğinde olduğu belirtildi.
Chelsea formasıyla istediği performansı sergileyemeyen 33 yaşındaki Aubameyang'ın adı Galatasaray ile de anılıyordu.
Geçtiğimiz yıl Gabon Milli Takımı'ndan emekli olduğunu açıklayan golcü oyuncu, Gabon Devlet Başkanı Ali Bongo Ondimba'nın talebi üzerine geri dönüşü için ikna edilmişti.
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