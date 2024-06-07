Szymanski oynadı Polonya rahat kazandı
Hazırlık maçında Polonya ağırladığı Ukrayna'yı 3-1 yendi.
EURO 2024 öncesi hazırlık maçında Polonya ile Ukrayna karşı karşıya geldi. Polonya konuk ettiği Ukrayna'yı 3-1 mağlup etti.
Polonya'ya galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Sebastian Walukiewicz, 16. dakikada Piotr Zielinski ve 30. dakikada Taras Romanczuk kaydetti.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Sebastian Szymanski 90 dakika sahada kaldı.
Ukrayna'nın tek golünü ise 42. dakikada Artem Dovbyk kaydetti.
Polonya, EURO24'te Hollanda, Avusturya ve Fransa ile D Grubu'nda yer alırken, Ukrayna ise Belçika, Slovakya ve Romanya ile aynı grupta yer alıyor.
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