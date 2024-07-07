Szymanski ve Livakovic, sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçeli futbolcular Sebastian Szymanski ve Dominik Livakovic, sağlık kontrolünden geçti.

AA
Yayınlanma: 07.07.2024 - 16:27
Szymanski ve Livakovic, sağlık kontrolünden geçti
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Sebastian Szymanski ve Dominik Livakovic, sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Altunizade Acıbadem Hastanesinde sağlık kontrolüne tabi tutulan iki futbolcu, bu akşam takımın Avusturya kampına dahil olacak.

Sebastian Szymanski, Polonya A Milli Futbol Takımı'nın, Dominik Livakovic de Hırvatistan A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda 2024 Avrupa Şampiyonası'nda forma giydikleri için takıma geç dahil oldu.


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