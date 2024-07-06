Fenerbahçeli taraftarlardan UEFA'ya protesto!

Fenerbahçeli taraftarlar, İsviçre'nin Nyon kentinte yer alan UEFA binasının önünde pankart açtı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.07.2024 - 17:53
Fenerbahçeli taraftarlardan UEFA'ya protesto!
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Milli futbolcumuz Merih Demiral'a verilen cezayı protesto eden Fenerbahçe taraftarları, UEFA binasının önünde pankart açtı.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımızda gündem, UEFA'nın Merih Demiral'a verilen ceza oldu.

Avusturya zaferi sonrasında yaptığı bozkurt işareti nedeniyle yıldız futbolcumuzun skandal bir kararla 2 maç ceza alması tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Hollanda maçı öncesi UEFA'nın protesto edilmesi beklenirken Fenerbahçe taraftarı, erkenci davrandı.

"UEFA MAFIA"

UEFA binasına giden Fenerbahçeli taraftarlar, "UEFA MAFIA" yazılı bir pankart açıp poz verdi.

Bu görüntü, sosyal medyada Türk taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü. 


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