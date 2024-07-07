Fenerbahçe'den Brezilyalı yıldız adayına kanca: Wesley Teixeira!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, sol kanat oyuncusu Wesley Teixeira transferi için Corinthians ile resmi temaslara başladığı iddia edildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den sol kanat transferinde sürpriz bir hamle geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Corinthians forması giyen 2005 doğumlu sol kanat Wesley Teixeira'yı kadrosuna katmak istiyor.
Haberde, Sarı-lacivertlilerin Corinthians ile resmi temaslara başladığı belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Corinthians ile bu sezon 19 resmi maça çıkan Wesley Teixeira, 5 gol atarken, 3 golün de asistini yaptı.
WESLEY TEIXEIRA KİMDİR?
Brezilyalı futbolcu Wesley Teixeira, altyapısından yetiştiği Brezilya ekibi Corinthians forması giyiyor. Sol kanatta görev yapan genç oyuncu, hızı ve adam eksiltme yeteneğiyle dikkat çekiyor.
Kulübüyle 2027 yılına dek sözleşmesi bulunan Teixera'nın piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Profesyonel kariyerinde şu ana dek 88 maça çıkan Teixeira, 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
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