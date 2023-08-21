Cinsel istismar ile suçlanıyordu: Manchester United'dan Mason Greenwood kararı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, cinsel istismar ile suçlanan İngiliz futbolcu Mason Greenwood ile yolları ayırma kararı alındığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2023 - 17:52
Cinsel istismar ile suçlanıyordu: Manchester United'dan Mason Greenwood kararı
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İngiltere Premier Lig'de Manchester United, cinsel istismar ve ölüm tehdidi iddiasıyla tutuklanan ancak daha sonra hakkındaki suçlamalar düşen Mason Greenwood ile ilgili kararını verdi.

İngiliz ekip, 21 yaşındaki futbolcu için kulüp tarafından yapılan soruşturmanın tamamlandığını duyurdu.

Mason Greenwood

İDDİALAR ASILSIZ

Manchester United, Mason Greenwood'un iddia edilen suçları işlemediğinin tespit edildiğini açıkladı. Ancak Mason Greenwood'un kamuoyu önünde de kabul ettiği gibi bazı hatalar yaptığını kaydetti.

FİKİR BİRLİĞİNE VARILDI

Bununla birlikte Mason Greenwood ile birlikte olaya dahil olan herkesin, oyuncunun kulüpte yeni bir başlangıç yapmasının zor olduğu konusunda fikir birliği sağladığı aktarıldı. Bu nedenle Greenwood'un takımdan ayrılacağı ifade edildi.

İngiliz futbolcu son olarak 1 Ocak 2022'de Manchester United formasını giymişti.


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