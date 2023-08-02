Tadic: 'Gol değil, Fenerbahçe önemli'

Yayınlanma: 02.08.2023 - 08:25

Güncelleme: 02.08.2023 - 08:25

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dusan Tadic, Zimbru karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Maç değerlendirmesiyle sözlerine başlayan Tadic, "Çok defansif bir mentalitede sahadaydı rakip. Geride defans yaptılar. İlk golü atmak, kilidi açmak çok önemliydi. Defansif anlamda zorluk yaratabilmek adına topun temposunu hızlandırmalıydık. Bugün bana göre en önemli olan şey, profesyonel şekilde sahada iyi bir varlık gösterdik ve kazandık. Biraz daha birbirimizi hissetmeye ihtiyacımız var. Fiziksel olarak da çok daha iyi bir noktaya çıkacağımızdan hiç şüphemiz yok." diye konuştu.

Fenerbahçe formasıyla attığı ilk golle ilgili ise Tadic, "Atmış olduğumdam golden ötürü mutluyum. Önemli olan kimin attığı kimin asist yaptığı değil Fenerbahçe'nin kazanması. Buraya gelen Fenerbahçeliler'e teşekkür ediyorum. Tribünde Fenerbahçe forması görmüş olmak bizim için çok büyük mutluluktu." sözlerini kullandı.

Sahada Fenerbahçe taraftarını mutlu etmek için mücadele ettiklerini belirten Sırp oyuncu, "Bizler Fenerbahçe formasını giymekten ötürü gururlu ve mutlu hissediyoruz. Fenerbahçe'yi destekleyen herkesi mutlu etmek, gururlandırmak istiyoruz. Bunlar için buradayız zaten." diyerek açıklamalarını noktaladı.