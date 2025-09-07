Tadic'ten yeni takımında hızlı başlangıç!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.09.2025 12:20:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe'den geçen sezonun sonunda ayrılan Dusan Tadic'in yeni rotası Birleşik Arap Emirlikleri olmuştu. Al-Wahda forması giyen Sırp yıldızın yeni macerası oldukça iyi başladı.

Fenerbahçe'de 2 sezon forma giydikten sonra Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Wahda'ya transfer olan Dusan Tadic, performansıyla adından söz ettiriyor.

Sırp yıldız son olarak BAE Lig Kupası'nda Ajman Club karşısında adeta şov yaptı. Mücadeleyi 4-2 kazanan Al-Wahda'da Tadic skor katkısıyla parlayan isim oldu.

Tadic mücadelede 2 asist ve 1 gollük skor katkısı vererek sonuca doğrudan etki eden bir performans gösterdi.

Karşılaşma sonrası üst üste 2. kez maçın oyuncusu seçilen Tadic için kulüp sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

Tadic, Al-Wahda formasıyla şu ana kadar 4 maça çıktı ve 1 gol-3 asistlik performans gösterdi.

 

