Taha Akgül ve Fazlı Eryılmaz bronz madalya için mindere çıkacak
Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası serbest stilde Taha Akgül ve Fazlı Eryılmaz, bronz madalya mücadelesine çıkacak.
125 kiloda Taha Akgül bronz madalya için repesajda Belarus rakibi Dzianis Khramiankou'yu yenen dünya üçüncüsü ABD'li Nicholas Edward Gwiazdowski karşılaşacak.
74 kiloda mücadele eden Fazlı Eryılmaz ise repesajda Moldovalı Vasile Diacon'u 3-0 yendi. Eryılmaz, bronz madalya için Belarus rakibi Azamat Nurykau ile karşı karşıya gelecek.
61 kiloda Emrah Ormanoğlu, repesajda Moğol Tuvshintulga Tumenbileg ile yapacağı müsabakaya sakatlığı nedeniyle çıkamadı.
Taha Akgül ve Fazlı Eryılmaz'ın bronz madalya müsabakaları saat 19.00'da başlayacak.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Pfizer/BioNTech aşısı olanlara dikkat
- En riskli deprem bölgesi neresi?
- Erbaş hakkında görevden alınma talebi
- İsmi belli oldu, yeni parti geliyor
- Gülşen ve Çolakoğlu Türkiye'den ayrılıyor
- İngiltere Sağlık Bakanı'ndan sert aşı açıklaması
- Erdoğan ve Altun’a meydan okudu
- Yumurta işine giren Coşkun Sabah'tan yurttaşa kötü haber
- Meral Akşener’den “Osmangazi Köprüsü” paylaşımı
- İmamdan Atatürk düşmanlığı!