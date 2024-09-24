Taha Akgül’ün adaylık bilmecesi
Türkiye Güreş Federasyonu başkan adayı Taha Akgül'ün adaylığı Gençlik ve Spor Bakanlığının çıkardığı yönetmeliğe, genelgeye göre mümkün görünmüyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı federasyonların genel kurul heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları sonrası üç ay içerisinde tamamlanacak seçimler öncesinde aday belirleme çalışmaları da hız kazandı.
Adaylar siyasi bir dayanak bularak seçimlere girmenin telaşı içerisine girerken, kapı kapı dolaşıp imza toplamaya başladılar. Kulislerde en fazla merak edilen başkanlık seçimi Güreş. Türkiye Güreş federasyonu'nda kimin başkanlık koltuğuna oturacağı büyük merak konusu. Şampiyon sporcular adaylıklarını açıkladılar. Tevfik Odabaşı, Selçuk Çebi ve tartışmaların odağındaki Taha Akgül. Taha Akgül’ün adaylık durumu esrarengizliğini koruyor. Sporu yeni bırakan Akgül’ün adaylığı Gençlik ve Spor Bakanlığının çıkardığı yönetmeliğe, genelgeye göre mümkün görünmüyor. Bakanlıkta da yetkili merciler konuyu nasıl çözüme kavuşturacaklar belli değil. Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya imzasıyla 28 Haziran’da federasyonlara gönderdiği yazıda şu ibare var;
“Milli sporcuların yönetim kurulu asıl listesine yazılması;
Spor federasyonu başkan adayının milli sporcu olması halinde istenen iki yönetim kurulu üyesinden biri olacağı, bu durumda olan milli sporcuların bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olması, aday adaylarının yönetim listelerine koyacakları milli sporcu ve olmaması halinde sporcu isimlerini mutlaka son başvuru tarihinden 5 gün önce değerlendirme komisyonuna bildirmeleri, değerlendirme komisyonu tarafından yapılacak inceleme ve verilecek onay sonrasında söz konusu sporcu isimlerinin listeye yazılması. “
Bu maddeye göre Taha Akgül’ün Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığına aday olması mümkün görünmüyor.
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