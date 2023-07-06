Taha Batuhan Yayıkcı, Bandırmaspor'da!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Taha Batuhan Yayıkcı'yı kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.07.2023 - 02:55
Taha Batuhan Yayıkcı, Bandırmaspor'da!
Abone Ol google-news

Bandırmaspor, Taha Batuhan Yayıkcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren Balıkesir temsilcisi, stoper Taha Batuhan Yayıkcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Daha önce Fatih Karagümrük, Tarsus İdman Yurdu, Pazarspor, Kırşehir Belediyespor, Kocaelispor ve Ankara Keçiörengücü takımlarında forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, oynadığı 182 maçta 8 gol attı.


Taha Batuhan Yayıkcı Bandırmaspor transfer Transfer dönemi Transfer haberleri

En Çok Okunan Haberler