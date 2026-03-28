Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray kararı: Cezası onandı!

28.03.2026 09:09:00
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Galatasaray'a verilen 1 milyon 412 bin liralık para cezasını onadı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, sarı-kırmızılı kulübe çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle verilen 1 milyon 120 bin lira, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle verilen 220 bin lira ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle verilen 72 bin liralık cezaları oy birliğiyle onadı.

Tahkim Kurulu, PFDK tarafından Beşiktaş idarecisi Serkan Reçber'e verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 300 bin lira para cezasının yanı sıra ikas Eyüpspor antrenörü Umut Eskiköy'e verilen 2 resmi maçtan men ve 53 bin 500 liralık para cezalarını da oy birliğiyle onadı.

Kurul, Natura Dünyası Gençlerbirliği futbolcusu Sekou Koita'ya verilen 2 resmi maçtan men ve 53 bin 500 lira para cezasında ise indirim yaparak 1 resmi müsabakadan men ve 40 bin lira para cezası şeklinde değiştirdi.

