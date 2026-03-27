Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da Ozan Tufan gelişmesi!

Milli ara dönüşü Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında derbide Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, Ozan Tufan planını devreye sokmaya hazırlanıyor.
NTV Spor'da yer alan habere göre Fatih Tekke, sarı kart cezası nedeniyle Oulai'nin forma giyemeyeceği maçta orta sahada Ozan Tufan'a şans vermeyi düşünüyor.
Ozan Tufan'ın yanı sıra Tekke'nin diğer orta saha adayları Okay Yokuşlu ve Bouchouari.
Fatih Tekke, yapılacak son taktik idmanların ardından konuyla ilgili nihai kararını verecek.