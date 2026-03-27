Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da Ozan Tufan gelişmesi!

Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da Ozan Tufan gelişmesi!

27.03.2026 14:20:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da Ozan Tufan gelişmesi!

Süper Lig'de derbide lider Galatasaray'ı ağırlayacak Trabzonspor'da Ozan Tufan gelişmesi yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Tekke, dev maç öncesi Ozan Tufan ihtimalini değerlendiriyor.

Milli ara dönüşü Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında derbide Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, Ozan Tufan planını devreye sokmaya hazırlanıyor.

NTV Spor'da yer alan habere göre Fatih Tekke, sarı kart cezası nedeniyle Oulai'nin forma giyemeyeceği maçta orta sahada Ozan Tufan'a şans vermeyi düşünüyor. 

Ozan Tufan'ın yanı sıra Tekke'nin diğer orta saha adayları Okay Yokuşlu ve Bouchouari.

Fatih Tekke, yapılacak son taktik idmanların ardından konuyla ilgili nihai kararını verecek.

İlgili Konular: #galatasaray #trabzonspor #ozan tufan

Trabzonspor - Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı! Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında kendi evinde oynayacağı Galatasaray maçının biletlerini satışa sundu.
Trabzonspor, Fatih Tekke ile ilk peşinde Trabzonspor'da, milli ara sonrasında oynanacak olan Galatasaray maçının hazırlıkları sürüyor. Bordo mavililer, rakibini mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor.
Hasan Al değerlendirdi: 'Trabzonspor-Galatasaray maçı üzerine' Teknik direktör ve yorumcu Hasan Al, Trabzonspor'un Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmayı değerlendirdi.