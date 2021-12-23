Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray ve Trabzonspor'a ceza!

23 Aralık 2021 Perşembe, 17:50

Tahkim Kurulu'nun aldığı kararlar şöyle:

1. E.2021/423 - K.2021/437

Ankara Spor Kulübü'nün, futbolcu Emre Can Atila ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 30.09.2021 tarih ve E.2021/368- K.2021/487 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

2. E.2021/424 - K.2021/438

Futbolcu Ömer Faruk Yılmaz'ın, Kardemir Karabük Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 30.09.2021 tarih ve E.2021/483- K.2021/507 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

3. E.2021/425- K.2021/439

Sakarya Spor Tesis İşletmecilik ve Tic. A.Ş.'nin, futbolcu Canberk Ömer Özdemir ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 30.09.2021 tarih ve E.2021/515- K.2021/533 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

4. E.2021/442 - K.2021/440

Başvurucu Ahmet Kaya'nın 30.11.2021 tarihli dilekçesi incelendi. Tahkim Kurulu Talimatı'nın 7. maddesi uyarınca başvurunun süresinde yapılmadığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Başvurunun süre yönünden reddine, oybirliği ile,

- Başvuru hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebinin reddine, oybirliği ile,

5. E.2021/445 - K.2021/441

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 09.12.2021 tarih ve E.2021-2022/438 - K.2021-2022/551 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin, müsabaka sonrası yapılacak flaş röportajların 30 dakika içerisinde tamamlanmamasından dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/13. maddesi uyarınca 150.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/2. maddesi uyarınca 32.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

6. E.2021/446 - K.2021/442

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'nin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 09.12.2021 tarih E.2021-2022/442 - K.2021-2022/528 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'nin, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı Futbol Disiplin Talimatı'nın 49/1. maddesi uyarınca 150.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

7. E. 2021/447 - K.2021/443

Yakutiye Spor Kulübü'nün, futbolcuları Doğukan Örsel ve Hamza Budak ile ilgili Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun 15.12.2021 tarih E.2021-2022/433 - K.2021-2022/518 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Yakutiye Spor Kulübü'nün futbolcusu Doğukan Örsel'in, rakip takım futbolcusuna tükürmesi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41/2. maddesi uyarınca 4 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Yakutiye Spor Kulübü'nün futbolcusu Hamza Budak'ın, rakip takım futbolcusu ile kavgaya karışması nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45/a maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

8. E. 2021/448 - K.2021/444

Arslanbey Spor Kulübü futbolcusu Semih Şaşmaz'ın, Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun 17.12.2021 tarih E.2021-2022/421 - K.2021-2022/574 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Arslanbey Spor Kulübü futbolcusu Semih Şaşmaz'ın, rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41/1-a maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, ihraç sonrası rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44/1-a uyarınca ve 13. maddelerinin uygulanması suretiyle 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, cezaların birleştirilmesi suretiyle Arslanbey Spor Kulübü futbolcusu Semih Şaşmaz'ın toplam 5 resmi müsabakadan men cezası cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

9. E. 2021/449 - K.2021/445

Muş 1984 Muşspor Kulübü futbolcusu Okan Aslan'ın, Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun 15.12.2021 tarih E.2021-2022/395 - K.2021-2022/493 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Muş 1984 Muş Spor futbolcusu Okan Aslan'ın, topsuz alanda şiddetli harekette bulunması nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

10. E. 2021/450 - K. 2021/446

Ünye 1957 Spor Kulübü futbolcuları Vijdan Aladağ ve Mehmet Gülmez'in, Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun 15.12.2021 tarih E.2021-2022/399 - K.2021-2022/456 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Ünye 1957 Spor Kulübü futbolcusu Vijdan Aladağ'ın, rakip takım futbolcularına yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Ünye 1957 Spor Kulübü futbolcusu Mehmet Gülmez'in, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 4 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

11. E. 2021/451 - K. 2021/447

Vangölü Sportif Faaliyetler Spor Kulübü'nün, futbolcusu Enes Şener ile ilgili Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun 15.12.2021 tarih E.2021-2022/427 - K.2021-2022/515 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Vangölü Sportif Faaliyetler Spor Kulübü futbolcusu Enes Şener'in, sert ve ciddi faulü nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

12. E. 2021/452 - K. 2021/448

Kınık Belediyespor Kulübü'nün, futbolcusu Muratcan Özel ile ilgili Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun 15.12.2021 tarih E.2021-2022/438 - K.2021-2022/521 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Kınık Belediyespor Kulübü futbolcusu Muratcan Özel'in, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43.maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, Karar verilmiştir.



