Tahkim Kurulu'ndan Kayserispor'a kötü haber!
Tahkim Kurulu, Kayserispor'un 3 puan silme cezasına ilişkin yaptığı itirazın reddedildiğini ve kararın onandığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a Tahkim Kurulu'ndan kötü haber geldi.
Kurul, Kayserispor'un 3 puan silme cezasına ilişkin yaptığı itirazın reddedildiğini açıklğadı.
İşte Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama:
"Kayseri Spor Futbol A.Ş.'nin, Kulüp Lisans Kurulu'nun 23.12.2022 tarih ve E.71 – K.2022/03 sayılı kararına itirazı incelendi. Tahkim Kurulu'nun 24.03.2023 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde;
- Kayseri Spor Futbol A.Ş.'nin başvurusunun reddi ile kararın onanmasına
-Başvuran, 24.03.2023 tarihli dilekçesi ve duruşmadaki beyanları ile erteleme talebinden feragat ettiğinden, erteleme talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile, karar verilmiştir."
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