Takım arkadaşına tokat atmıştı: Kayserispor'dan Stéphane Bahoken kararı!
Süper Lig ekibi Kayserispor, Sivasspor maçında takım arkadaşına tokat atarak kırmızı kart gören 32 yaşındaki Fransız oyuncu Stéphane Bahoken'in kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Kayserispor, Sivasspor maçında takım arkadaşı Miguel Cardoso'ya tokat atan oyuncusu Stéphane Bahoken'i kadro dışı bıraktığını duyurdu.
Olay, maç sırasında yaşanan gerginlik sonucu Bahoken'in Cardoso'ya fiziksel müdahalede bulunmasıyla gündeme geldi.
TAKIMDAN UZAKLAŞTIRILDI
Kayseris kulübü, Bahoken'in bu hareketini kabul edilemez buldu ve Bahoken'i takımdan uzaklaştırdı.
Kadro dışı kalan ve aynı zamanda kart cezalısı da olan Bahoken, 1 Şubat Cumartesi günü oynanacak Kayserispor - Trabzonspor maçında görev yapamayacak.
Etiketler: #Stephane Bahoken #kayserispor #kadro dışı #tokat
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