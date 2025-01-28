Takım arkadaşına tokat atmıştı: Kayserispor'dan Stéphane Bahoken kararı!

Yayınlanma: 28.01.2025 - 14:24

Güncelleme: 28.01.2025 - 14:24

Kayserispor, Sivasspor maçında takım arkadaşı Miguel Cardoso'ya tokat atan oyuncusu Stéphane Bahoken'i kadro dışı bıraktığını duyurdu.

Olay, maç sırasında yaşanan gerginlik sonucu Bahoken'in Cardoso'ya fiziksel müdahalede bulunmasıyla gündeme geldi.

TAKIMDAN UZAKLAŞTIRILDI

Kayseris kulübü, Bahoken'in bu hareketini kabul edilemez buldu ve Bahoken'i takımdan uzaklaştırdı.

Kadro dışı kalan ve aynı zamanda kart cezalısı da olan Bahoken, 1 Şubat Cumartesi günü oynanacak Kayserispor - Trabzonspor maçında görev yapamayacak.