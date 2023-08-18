Takım arkadaşları Ghezzal'ı unutmadı
Beşiktaşlı futbolcular, oğlu Fransa'da trafik kazası geçiren ve hastanede tedavi gören Rachid Ghezzal'a destek verdi.
Beşiktaşlı futbolcular, Aboubakar'ın gol sevincinde, kayınvalidesi ve oğlu Fransa'da trafik kazası geçiren ve hastanede tedavi gören Rachid Ghezzal'ı unutmadı.
Siyah-beyazlı futbolcular, golün ardından üstünde "Hepimiz seninleyiz Rachid, desteğimiz seninle" yazılı Beşiktaş forması açarak, Fransa'da bulunan Ghezzal'a desteklerini gösterdi.
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