Takım arkadaşları Ghezzal'ı unutmadı

Beşiktaşlı futbolcular, oğlu Fransa'da trafik kazası geçiren ve hastanede tedavi gören Rachid Ghezzal'a destek verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.08.2023 - 00:42
Takım arkadaşları Ghezzal'ı unutmadı
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Beşiktaşlı futbolcular, Aboubakar'ın gol sevincinde, kayınvalidesi ve oğlu Fransa'da trafik kazası geçiren ve hastanede tedavi gören Rachid Ghezzal'ı unutmadı.

Siyah-beyazlı futbolcular, golün ardından üstünde "Hepimiz seninleyiz Rachid, desteğimiz seninle" yazılı Beşiktaş forması açarak, Fransa'da bulunan Ghezzal'a desteklerini gösterdi.


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