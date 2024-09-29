Takımlar soyunma odasına gitti: Atletico Madrid - Real Madrid derbisi durdu!
Atletico Madrid taraftarlarının, Real Madrid futbolcularına yabancı madde atması sonrası Madrid derbisi 69. dakikada durdu. Madrid derbisi yaklaşık 20 dakikalık duraklamanın ardından yeniden başladı.
Real Madrid'in Eder Militao ile bulduğu gol sonrası tribünler sahaya yabancı madde atmaya başladı. Maçın hakemi Busquets Ferrer maçı durdurdu.
Atletico Madrid oyuncuları tribünlere gidip taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Stadyumda yapılan 2 anonsun ardından hakem takımları soyunma odasına gönderdi.
Diego Simeone taraftarları sakinleştirmeye çalışıyor! #LALIGA pic.twitter.com/ArLGPdanPr— S Sport (@ssporttr) September 29, 2024
Atletico Madrid - Real Madrid derbisi yaklaşık 20 dakikalık duraklamanın ardından yeniden başladı.
Etiketler: #real madrid #atletico madrid #Derbi
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