Takımlar soyunma odasına gitti: Atletico Madrid - Real Madrid derbisi durdu!

Atletico Madrid taraftarlarının, Real Madrid futbolcularına yabancı madde atması sonrası Madrid derbisi 69. dakikada durdu. Madrid derbisi yaklaşık 20 dakikalık duraklamanın ardından yeniden başladı.

Takımlar soyunma odasına gitti: Atletico Madrid - Real Madrid derbisi durdu!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.09.2024 - 23:38

Real Madrid'in Eder Militao ile bulduğu gol sonrası tribünler sahaya yabancı madde atmaya başladı. Maçın hakemi Busquets Ferrer maçı durdurdu.

Atletico Madrid oyuncuları tribünlere gidip taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Stadyumda yapılan 2 anonsun ardından hakem takımları soyunma odasına gönderdi.

Atletico Madrid - Real Madrid derbisi yaklaşık 20 dakikalık duraklamanın ardından yeniden başladı.


Etiketler: #real madrid #atletico madrid #Derbi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler