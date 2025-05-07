Talipler kapıya dizildi Göztepe'nin Romulo için istediği bonservis belli oldu!

Yayınlanma: 07.05.2025 - 18:32

Güncelleme: 07.05.2025 - 18:32

Süper Lig'de sezonun dikkat çeken isimlerinden biri de Romulo oldu. Göztepe'nin ara transfer döneminde 2.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullandığı Romulo, bu sezon Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 30 maçta attığı 15 gol ve yaptığı 10 asistle göze çarptı.

Romulo'nun bu performansı özellikle Hollanda devlerinin de dikkatini çekti. Ajansspor'un haberine göre Ajax ve Feyenoord, Romulo'yu izlemek üzere Türkiye'ye geliyor.

Hollanda ekiplerinin yetkilileri, Göztepe'nin Hatayspor ve Galatasaray maçlarında Romulo'yu yerinde takip edecek. Habere göre Göztepe, Romulo için 12 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

Romulo'nun adı Süper Lig devleriyle de anılıyor.