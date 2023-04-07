Talisca Al Nassr'la sözleşme uzattı

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 07:46

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 07:46

Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübü, Anderson Talisca'nın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Yapılan duyuruda Brezilyalı yıldız oyuncunun 2024'te bitecek olan sözleşmesi 2026'ya kadar Al-Nassr uzatıldığı duyuruldu. İsmi zaman zaman Türk takımlarıyla da geçen eski Beşiktaşlı Talisca, böylece Suudi Arabistan'da futbol hayatını sürdüreceğini de kanıtlamış oldu.

Talisca'nın yeni sözleşmesinde alacağı yıllık ücret veya bonuslarla ilgili ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

2021 yılında Çin'in Guangzhou takımından Al-Nassr'a 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Talisca, bu sezon Cristiano Ronaldo'nun da gelişiyle performansını katlayarak çıktığı 16 maçta 16 gol kaydetmeyi başardı.