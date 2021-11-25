Talisca, ayrılık iddialarına açıklık getirdi!
Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr forması giyen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca hakkında ortaya çıkan ayrılık haberleri ile ilgili bir açıklama yaptı.
Al-Nassr kulübünde mali bir kriz yaşandığı ve Brezilyalı ünlü futbolcu Talisca'nın da takımdan ayrılmak istediği iddia edilmişti. Talisca'nın adı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılmıştı.
Suudi kulübünde sular durulmuyor. Kulüp, Faslı futbolcu Abdel Razzaq Hamdallah'ın sözleşmesini feshetti. Talisca'nın da sözleşmesi feshedilecek oyuncular arasında yer aldığı iddia edilmişti.
Brezilyalı yıldız hakkında çıkan ayrılık haberlerine yanıt verdi. Talisca açıklamasında "Al-Nassr taraftarları bu tarz haberlere inanmamalı. Artık herkesin sorunsuz bir şekilde bir arada olma zamanı" diyerek ayrılık iddialarını reddetti.
Kaynak: Ajansspor
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