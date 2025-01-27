Talisca imzaya geliyor: Brezilyalı yıldızdan gece yarısı flaş paylaşım!
Fenerbahçe ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak Anderson Talisca, gece yarısı sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe, Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaştı. Bir süredir Al-Nassr ile anlaşması beklenen Talisca'da pürüz kalmadı.
Fenerbahçe kısa süre içinde İstanbul'a getireceği Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Öte yandan Talisca gece geç saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda salonda çalıştığı anları paylaştı ve "İkinci evin ihtişamı ilkinden daha büyük olacak" notunu düştü.
Talisca'nın bu paylaşımı kısa süre içinde viral oldu.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklamada Talisca için Galatasaray'ın da devreye girdiğini ancak oyuncunun Fenerbahçe'de oynamak istediğini açıklamıştı.
Etiketler: #anderson talisca #fenerbahçe #transfer
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