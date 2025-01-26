Acun Ilıcalı'dan Anderson Talisca açıklaması: 'Galatasaray'ın teşebbüsü oldu'

Yayınlanma: 26.01.2025 - 22:32

Güncelleme: 26.01.2025 - 22:32

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Göztepe maçı sonrası konuştu.

Ilıcalı, Anderson Talisca konusunda gelen soruya da cevap verdi.

"GALATASARAY'IN TEŞEBBÜSÜ OLDU"

Acun Ilıcalı, "Biz zaten uzun süredir Talisca'yla temastayız. Rakip takım son bir haftadır, 4-5 gündür Talisca konusunda teşebbüste bulundu. Transferde bunlar olabilir. Biz de yapıyoruz. Biz sonlandırıyoruz. Amrabat olsun, Talisca olsun. Kulüplerden izin alıyoruz ve futbolcularla ilişki kuruyoruz. Ondan sonra futbolcu bizi tanıyor. Ondan sonra hayal kırıklığı yaşamıyoruz. Rakip takım Galatasaray. Onların teşebbüsü oldu. Olmadı diyebilirler, onu da açıklarız. Transferde bunlar var. Talisca, Fenerbahçe'nin futbolcusu olarak hissediyor kendisini. Gerekeni yapacağız. O problemleri de tek tek aşarak onu getirmeye çalışacağız" dedi.

SKRINIAR HAKKINDAKİ 'SAKAT' İDDİALARINA YANIT

Acun Ilıcalı, Milan Skriniar hakkında ise, "Skriniar için sakat iddiaları oldu. Gülerek takip ettik. Transferde bazı detaylar olur. Bazı ince detaylar var. Onların oluşması gerekiyor. Skriniar'da hiçbir problem yok. Teknik bazı problemleri çözeceğiz" sözlerini sarf etti.