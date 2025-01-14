Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Anderson Talisca transferinde sürpriz gelişme!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile adı anılan Anderson Talisca için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Anderson Talisca transferinde sürpriz gelişme!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.01.2025 - 14:54

Fenerbahçe'de ara transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri Anderson Talisca.

Al Nassr forması giyen futbolcuyu Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna katmaya yakın olduğu belirtiliyordu. Suudi Arabistan'dan transfere ilişkin sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFERDEN VAZGEÇİLDİ

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, Talisca transferinden vazgeçti. Sarı-lacivertli ekibin bu transferden vazgeçme gerekçesi olarak Talisca'nın maaşı gösterildi.

Al Nassr'ın Fenerbahçe'den Talisca'nın maaşının yüklü bir bölümünü karşılamasını istediği ve bu nedenle transferin gerçekleşmeyeceği öne sürüldü.


Etiketler: #anderson talisca #al nassr #fenerbahçe #transfer

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