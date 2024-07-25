Acun Ilıcalı'dan transfer itirafı: 'Milan, 30 milyon verdi...'

Yayınlanma: 25.07.2024 - 13:36

Güncelleme: 25.07.2024 - 13:43

Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Youssef En-Nesyri'nin imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Transferin perde arkasını anlatan Acun Ilıcalı, "En-Nesyri için bizim basınımızda başka takımlarla temasta olduğu ve kafasının karışık olduğu haberleri çıktı. Biz bu haberleri gülümseyerek okuduk. 4 hafta önce ilk görüşmede Youssef, bize karşı sıcaklığını hissettirdi. Çabuk bir şekilde anlaştık. 40 milyon Euro'luk teklif almış oyuncu. Geçen sene Milan 30 milyon Euro vermiş. Sevilla ile uzun görüşmeler yaptık" ifadelerini kullandı.

"JOSE MOURINHO'NUN 1 NUMARASIYDI"

Acun Ilıcalı, "Başkanımız kulübün menfaatlerini ön planda tutuyor. 20 milyon Euro altında bir rakama Youssef'u kadromuza kattık. Çok mutluyuz. Youssef çok uzun sürdü, kafayı takmıştık. Jose Mourinho'nun bir numarasıydı, getirmek için inat ettik ve mücadele verdik" açıklamasını yaptı.

"FENERBAHÇE İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORUZ"

"Transfer dönemi bizim açımızdan muhteşem geçti" diyen Acun Ilıcalı, "Jose Mourinho istediği parçaları aldık. Yıldız dediğimiz zaman Alex, Van Hooijdonk'u Ferdi'ye kastediyorduk ama Oğuz Aydın'da Ferdi'nin gençliğini göreceksiniz. Alex ve Van Hooijdonk'ları da getirmek istiyoruz. Fenerbahçe için her şeyi yapıyoruz" dedi.

"ÖZLENEN ŞAMPİYONLUK GELECEK"

Acun Ilıcalı, "Türk futbol tarihinin en yüksek bütçeli kadrosu Fenerbahçe olmuştur. Kadro değerimiz 250 milyon Euro oldu, bunun için mutluyuz. İnşallah özlenen şampiyonluk bu sene gelecek" ifadelerini kullandı.

"ÖLÜMÜ GÖSTERİP SITMAYA RAZI EDİYORUZ"

Acun Ilıcalı, En-Nesyri transferinin 4 yıl 8 taksit olmasıyla ilgili gelen soruya, "Taksitli transferlerimize ben de şaşırıyorum. Başkanımız çok sert ve net duruyor. Karşı tarafı ikna etmek bana ve Mario'ya düşüyor. Ancak başkanımız 'Bu şekilde olacak' dedikten sonra o şekilde görüşüyoruz. Ben de seyrediyorum. Karşı tarafa enerjimizle halletmeye çalışıyoruz. Bazen bizim de esnemelerimiz oluyor. Ölümü gösterip, sıtmaya razı ediyoruz diyebilirim. Karşı tarafa negatifle başlıyoruz ve ikna sürecinde avantajlı oluyoruz. Hull City, benim kulübüm biliyorsunuz. Bu konularda ben böyle değilim, başkanımızı takdir ediyorum. Kendi takımım için de öğrenmem gereken şeyler var" cevabını verdi.

MARIO BRANCO'NUN AÇIKLAMALARI

Youssef En-Nesyri'nin imza töreninde Sportif Direktörü Mario Branco da açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun sözleri şu şekilde:

"Önemli olan benim değil, Fenerbahçe taraftarının mutlu olması. Şuna inanıyorum ki Youssef gibi oyuncularla sonuç almaya daha da yakınlaşıyoruz. Tıpkı burada geçen hafta olduğumuz gibi. Bu kalitede bir forveti buraya getirdiğimiz için çok mutluyum çünkü biz şu anda Şampiyonlar Ligi elemeleri oynuyoruz ve transfer penceresi yaklaşık 1.5 ay sonra kapanacak. Transferlerimizin yüzde 95'ini bitirdik. Bu bizim için önemliydi. Youssef transferi için başkanımız ve yönetimimize teşekkür ediyorum. Aynı zamanda hocamızın ana opsiyonlarından biriydi Youssef. Ortak hedefimizdi. Bu yüzden burada olduğu için çok teşekkür ediyorum."