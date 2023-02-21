Taner Savut'un geçmişindeki acı olay ortaya çıktı

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 20:46

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 20:46

11 ili etkileyen depremde hayatını kaybeden Taner Savut ile ilgili bir gelişme yaşandı.

Milliyet'in haberine göre, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen eski futbolcu Taner Savut, Sakaryaspor'da forma giyerken ölümden dönmüştü.

7 Eylül 2002 yılında Sivasspor deplasmanında giden Sakaryaspor otobüsü Yozgat ili Akdağmadeni mezrasında şarampole uçmuştu. O gün yaşanan elim kazada 6 kişi hayatını kaybetmişti. Kaza sırasında otobüste olan Taner Savut ise yaralı olarak kurtulmuştu.

DNA TESTİ İLE ÖĞRENİLDİ

Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Hatay'ın Antakya ilçesindeki Rönesans Rezidans'ın enkazından çıkarılan Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un cenazesinin, yapılan DNA testinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde olduğu öğrenildi.

Dün Adana'da bir hastanede Taner Savut'a benzeyen kişinin olduğunun belirtilmesinin ardından Savut'un ağabeyi Ali Savut, Adana'ya giderek DNA örneği verdi. Yapılan DNA testinin ardından da Taner Savut'un cenazesinin Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde olduğu öğrenildi.

İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Kente gelen Savut'un ağabeyi Ali Savut, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ile yakınları, Taner Savut'un cenazesini teslim aldı. Savut'un cenazesi, defnedilmek üzere Adana'dan memleketi İzmir'e götürüldü.

Taner Savut, yarın Hacı Fatma Tatari Cami'ndeki ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.