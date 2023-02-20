Depremde hayatını kaybeden Hataysporlu Atsu'nun ülkesi Gana'da yas tutuluyor

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 19:39

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 19:39

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden ve ülkesi Gana'ya getirilen Atakaş Hataysporlu futbolcu Christian Atsu için yas tutulmaya başlandı.

Atsu'nun ailesi, Gana'nın başkenti Akra'daki evlerinde yas tutma programı düzenledi. Çok sayıda ziyaretçinin katıldığı programda, Atsu'nun cenazesi başında dualar edildi. Ziyaretçiler, Atsu'nun yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Atsu'nun aile sözcüsü Robert Ann, AA muhabirine, depremde yaşamını yitiren Atsu için kültürlerine uygun yas tutmaya başladıklarını belirtti.

Christian Atsu

Ann, takım arkadaşlarının yanı sıra sevenlerinin kendilerine ziyaret ettiğini söyledi.

Atsu'nun cenaze törenine ilişkin Ann, "Hükümet, zaten Atsu'nun ailesiyle istişare ederek uygun bir cenaze töreni düzenleyeceklerini açıkladı. Aile de bir toplantı yapacak ve ona göre hükümetin işbirliğinde bir cenaze töreni düzenlenecek" dedi.

Atsu'nun cenazesi, dün Türk Hava Yollarının (THY) TK 629 sayılı İstanbul-Akra uçağı ila ülkesi Gana'ya getirilmişti.