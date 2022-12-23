Taner Taşkın: 'Kazanmak için çıktık ama olmadı'

23 Aralık 2022 Cuma, 08:19

Keçiörengücü teknik direktörü Taner Taşkın, Galatasaray maçı sonrası açıklamada bulundu.

Taşkın maç sonu açıklamasında Pazar günü oynayacakları Eyüpspor maçına da değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Mutlak favori tabii ki Galatasaray'dı. Amacımız oyunu çirkinleştirmek değildi. Perşembe pazar oynamak bizim seviyemizdeki takımlar için kolay değil. Çok önemli bir Eyüpspor maçımız var. Bu maçta da rotasyon yaptık. Sonradan oyuna dahil ettiğimiz oyuncularla çok doğru bir oyun oynadık. Maçı çevirebilecek pozisyonlar da bulduk. Usta ayaklarla Galatasaray kazanmış oldu. Bizim ligde sıralamadaki yerimizin tesadüf olmadığını göstermiş olduk. Galatasaray'a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum, bizi burada çok iyi ağırladılar."