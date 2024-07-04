Yayınlanma: 04.07.2024 - 20:39

Güncelleme: 04.07.2024 - 20:40

Tanguy Ndombele'nin yeni takımı belli oldu.

Ndombele,Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'e transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada 27 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklanırken, kulüp başkanı Jean-Pierre Rivere, "Onun kadromuza katılmasından çok memnunuz, Çok büyük yetenekleri var" açıklamasında bulundu. Tanguy Ndombele ise "Nice'e katıldığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Bonservisi Tottenham'da bulunan Ndombele, geçtiğimiz günlerde İngiliz ekibiyle karşılıklı olarak yollarını ayırmıştı.

G.SARAY'DA NE YAPTI?

Ndombele geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla 26 maçta forma giydi. Ndombele bu karşılaşmalarda 681 dakika süre bulurken 1 asistlik katkı verdi.