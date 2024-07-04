Tanguy Ndombele'nin yeni takımı belli oldu
Geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Fransız orta saha Tanguy Ndombele, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'e transfer oldu.
Tanguy Ndombele'nin yeni takımı belli oldu.
Ndombele,Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'e transfer oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada 27 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklanırken, kulüp başkanı Jean-Pierre Rivere, "Onun kadromuza katılmasından çok memnunuz, Çok büyük yetenekleri var" açıklamasında bulundu. Tanguy Ndombele ise "Nice'e katıldığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
Bonservisi Tottenham'da bulunan Ndombele, geçtiğimiz günlerde İngiliz ekibiyle karşılıklı olarak yollarını ayırmıştı.
G.SARAY'DA NE YAPTI?
Ndombele geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla 26 maçta forma giydi. Ndombele bu karşılaşmalarda 681 dakika süre bulurken 1 asistlik katkı verdi.
Spor Haberleri
- Merih Demiral'a 2 maç ceza
- Kuzey Tunçelli, 2. kez Avrupa şampiyonu
- Tanguy Ndombele'nin yeni takımı belli oldu
- Orhan Ayhan, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
- Hasan Arat'tan başkanlık sözleri
- Mehmet Büyükekşi'den adaylık kararı
- Beşiktaş'ta ayrılık: Valentin Rosier
- Daley Blind: Türkler çok gürültü yapacak!
- Michy Batshuayi imzayı attı
- İrfan Can Eğribayat'ın acı günü
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Olcay Kılavuz'un evinde yakaladık'
- Torbacılar ve tetikçiler ittifakı kaybedecek!
- UEFA'dan EURO 2024'te skandal hatalar!
- Rakam oyunu aç bırakacak
- En düşük emekli maaşına zam olacak mı?
- Mert Günok: 'Bunu asla istemem'
- Liderlerden 'bozkurt' işareti açıklaması!
- 'Avrupa kendi poposunu örtsün önce'
- Hesaplarında milyarlarca TL'lik işlem hacmi bulundu!
- 'Öldün sen öldüüünnnn'