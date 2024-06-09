Tottenham'dan Ndombele kararı!
Tottenham, 1 yıl kontratı kalan Tanguy Ndombele'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshedecek.
Önceki sezonu Galatasaray'da kiralık geçiren Tanguy Ndombele için karar verildi.
Foot Mercato'da yer alan habere göre; Tottenham, 1 yıl kontratı kalan Tanguy Ndombele'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshedecek.
Haberde tarafların kısa süre içinde bir araya geleceği ve resmi ayrılık görüşmesinin yapılacağı belirtildi.
FAZLA KİLOSU NEDENİYLE ELEŞTİRİLDİ
Galatasaray'da geçen sezonu kiralık geçiren yıldız isim, etkisiz performansı ve fazla kilosuyla birçok kez eleştirildi.
Sarı kırmızılı takımda geçen sezon 26 maça çıkan Ndombele, 1 asistlik katkı sağladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü kuruyemiş markası ürünlerini tek tek toplatıyor
- AKP'lilerden Erdoğan'ı kızdıracak hamle
- Real Madrid, Arda Güler için kararını verdi!
- Erdoğan'a sarılmıştı, bakın kim çıktı!
- YKS'de çıkan 'Oppenheimer' sorusu gündem oldu
- Canlı yayında tarihi buluşma! Aziz Yıldırım ve Ali Koç..
- Aziz Yıldırım adaylık kararını açıkladı!
- Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever, Dünya'ya döndü
- En çok istenilen 4 erkek burcu
- Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü Galatasaray'dan