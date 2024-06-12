Resmen açıklandı: Tottenham'dan Ndombele kararı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Tanguy Ndombele'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile sonlandırıldığını ve Fransız oyuncunun takımdan ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.06.2024 - 17:07
Resmen açıklandı: Tottenham'dan Ndombele kararı!
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Tottenham, geçen sezon Galatasaray'a kiraladığı Tanguy Ndombele ile yollarını ayırdı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

İngiliz ekibi, mevcut kontratı 2025'e kadar devam eden Ndombele'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile sonlandırıldığını ve Fransız oyuncunun takımdan ayrıldığını açıkladı. Tottenham'dan yapılan açıklamada ayrıca Ndombele'ye kariyeri için başarı dileğinde bulunuldu.

Tottenham, 27 yaşındaki futbolcuyu 2019 yazında Lyon'dan 62 milyon Euro bonservisle kadrosuna katmıştı. Tottenham, daha sonra Ndombele'yi sırasıyla; Lyon, Napoli ve Galatasaray'a kiralık olarak göndermişti.

NDOMBELE'NİN PERFORMANSLARI

İngiliz ekibinde 91 maçta süre bulan Ndombele, 10 gol attı ve 9 asist yaptı. Fransız futbolcu, geçen sezonu kiralık olarak geçirdiği Galatasaray'da ise 26 maçta 1 asist yaptı.


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