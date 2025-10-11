Taraftardan İrfan Can Kahveci'ye serzeniş!

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda oynayacağı Bulgaristan maçı için Sofya'ya gitti.

Millileri otel girişinde çok sayıda taraftar karşılarken, Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ile bir taraftar arasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu.

A Milli Takım, bu akşam saat 21.45'te Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde millileri desteklemek için otel önünde toplanan taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirip forma imzalattı.

Fenerbahçe forması imzalayan İrfan Can Kahveci'ye bir taraftarın, "Şampiyonluk ne zaman? 11 yıl oldu, bu şehirde şampiyonluk göremedik. Mert Hakan'a da söyleyin, herkes konuşsun artık." sözleri dikkat çekti.

İrfan Can Kahveci'nin taraftarın serzenişini tebessümle dinleyip daha sonra alandan uzaklaştığı anlar, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.