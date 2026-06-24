Taraftarın karakolda imza zorunluluğu AYM gündeminde: 6222 sayılı yasada kritik karar yarın!

Alanya 3. Asliye Ceza Mahkemesi, baktığı bir davada taraftarları yakından ilgilendiren kritik bir adım attı.

Mahkeme, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un, taraftarı seyirden yasaklamayı düzenleyen 18. maddesinin 3. ve 8. fıkralarının Anayasa'ya aykırı olduğu kanaatine vararak bu hükümlerin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Gözler şimdi Yüksek Mahkeme'ye çevrildi. Anayasa Mahkemesi, ilgili itiraz başvurusunu yarın yapacağı Genel Kurul toplantısında esastan görüşecek ve bir sonuca bağlayacak.

İPTALİ İSTENEN KRİTİK HÜKÜMLER NELER?

AYM'nin masasına gelen ve iptali talep edilen 18. maddenin 3. fıkrası, şüpheliler hakkında verilen "seyirden yasaklama" kararının yapısını düzenliyor.

İlgili fıkra; soruşturma başlatılması halinde şüpheli hakkında spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbirinin derhal uygulamaya konulmasını ve soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından kaldırılmadığı takdirde bu yasağın bir koruma tedbiri olarak devam etmesini öngörüyor.

İptali istenen 8. fıkra ise taraftarların "karakolda imza" yükümlülüğünü kapsıyor. Bu düzenlemeye göre;